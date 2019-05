Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190502-1: Rollerfahrer landete in der Polizeiwache - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 30-jähriger Mann beging in der Mainacht innerhalb einer Stunde fünf strafrechtlich relevante Verstöße. Die Polizei ermittelt.

Einem 30-jährigen Bergheimer werden nach Zeugenaussagen eine Sachbeschädigung, eine Körperverletzung und ein Verkehrsdelikt, begangen am Mittwoch (01. Mai) um 02:15 Uhr in der Wolfhelmstraße, zur Last gelegt. Die Zeugen meldeten den flüchtigen Mann der Polizei, die neben der Fahndung im Umfeld auch seine von Zeugen benannte Wohnanschrift aufsuchte. Dort kam er wenig später um 02:40 Uhr mit einer Beifahrerin auf einem entwendeten Motorroller angefahren. Sein Fluchtversuch endete mit einem Sturz, bei dem er und die Beifahrerin unverletzt blieben. Der 30-Jährige stand mit knapp 1,5 Promille unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabisprodukten und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Ihm entnahm ein Arzt zwei Blutproben. Den entwendeten Roller stellten die Beamten sicher. (bm)

