Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190430-2: Einbrecher in Kindergärten - Pulheim

Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Montag in drei Kindergärten eingedrungen und haben neben Bargeld technische Geräte entwendet.

In der Zeit zwischen Donnerstag (25. April) 18:00 Uhr und Freitag (26. April) 07:10 Uhr brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der Sonnenallee in Pulheim ein. In der Zeit zwischen Freitag (27. April) 16:30 Uhr und Montag (29. April) 07:00 Uhr brachen Unbekannte in zwei Kindergärten in der Waldstraße und Dürerstraße in Frechen-Königsdorf ein. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten geringe Bargeldbeträge sowie zwei Laptops und zwei Digitalkameras. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den drei Einbrüchen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

