Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190429-5: Auto gestohlen- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (26. April) um 19:15 Uhr ein Auto auf der Kerpener Straße gestohlen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebes stellte einen weißen Skoda Fabia mit Bergheimer Kennzeichen auf einem Stellplatz an der Ecke Kerpener Straße/Hüttenstraße ab. Den Schlüssel ließ er im Zündschloss stecken und ging in das Lokal. Ein Unbekannter beobachtete dies und nutzte diese Gelegenheit. Er warf seine Tasche in den offen stehenden Kofferraum, stieg ein und fuhr in Richtung Herrenstraße davon.

Der Dieb wird durch einen Zeugen als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 190 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte dunkle, zu einem hochgesteckten Zopf gebundene Haare, die an den Seiten kurz gehalten waren.

Zudem trug er einen schwarzen Vollbart und eine schwarze Brille. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Jacke und einer kurzen Jogginghose bekleidet. Die Hose hatte einen grauen Streifen am Hosenbein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell