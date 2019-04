Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190429-2: Enkeltrick-Betrüger erbeuteten mehrere tausend Euro - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (24. April) ist eine Seniorin (85) Opfer des sogenannten Enkeltricks geworden.

Die 85-jährige Frau erhielt am Vormittag einen Anruf von einem Mann, der sich als ihr Sohn ausgab. Der Anrufer erzählte der Seniorin eine erfundene Geschichte. Die 85-Jährige traute dem Unbekannten und übergab am Folgetag (25. April) gegen 16:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Theodor-Heuss-Straße einem jungen Mann mehrere tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den jungen Mann (18 bis 19 Jahre alt) gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Die Polizei appelliert ausdrücklich, Geld oder Wertsachen wie Schmuck niemals unbekannten Personen auszuhändigen. Lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell