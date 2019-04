Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190429-1: Melonen-Dieb hatte 4 Promille - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten haben am Freitagabend (26. April) einen 40-jährigen Ladendieb vorläufig festgenommen.

Einem Mitarbeiter (28) fiel in einem Supermarkt in der Thaliastraße gegen 19:45 Uhr ein Mann auf, der an der Obsttheke stand und eine Melone in seinen Rucksack steckte. Als er den Mann ansprach, zückte dieser eine Kornflasche aus seinem Kapuzenpullover und übergab sie dem Mitarbeiter. Polizisten stellten vor Ort fest, dass der Mann stark alkoholisiert (4,02 Promille) war und neben der Melone weitere Lebensmittel sowie Spirituosen in seinen Rucksack gesteckt hatte. Da der 40-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren ein. (nh)

