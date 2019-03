POL-PDLD: Germersheim: Welpenverkauf gestoppt

Polizeidirektion Landau

Am 21.3.2019 wurde die Polizeiinspektion Germersheim in den Abendstunden darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Bereich Germersheim der Verkauf eines Welpen stattfinden solle. Dieser sei illegal nach Deutschland eingeführt worden.

Durch Kräfte der Polizeiinspektion Germersheim konnte der Verkäufer angetroffen werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der erst sieben Wochen alte Welpe in Kroatien vom Muttertier getrennt und nach Deutschland verbracht.

In Absprache mit der Kreisverwaltung Germersheim wurde der Welpe in amtliche Obhut genommen und wird derzeit in einer Tierauffangstation versorgt.

Hinsichtlich des Verkäufers laufen weitere Ermittlungen.

Rückfragen oder Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter Tel.: 07274/958-0 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

