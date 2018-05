POL-PDMY: Obermendig - Einbruch in Gaststätte (Zeugenaufruf)

Mendig (ots) - In der Nacht von Freitag, 04.05.2018, auf Samstag, 05.05.2018, wurde in die Gaststätte "Bolz" in der Hauptstraße in Obermendig eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten die hölzerne Eingangstür der Gaststätte auf. Im Gastraum wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen. Weiterhin wurde aus einem Nebenraum ein in der Wand verankerter Tresor mit Bargeld (Wechselgeld- und Einnahmen) entwendet. Der Gesamtschaden dürte sich schätzungsweise zwischen 6.000 und 7.000 EUR bewegen. Laut Zeugenhinweisen lässt sich die Tatzeit auf den frühen Samstagmorgen zwischen 03:00 und 04:00 Uhr eingrenzen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02651/801-0 an die Polizei Mayen zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Michels, PHK



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell