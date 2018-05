POL-PDMY: Mendig - Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin (Fahrschule) auf der B 256

Mendig (ots) - Am Freitag, den 04.05.2018, gegen 16:30 Uhr ereignete sich an der Ampelkreuzung B 256/ Bahnstraße/ L 120 in Mendig (vor dem ehem. Flughafen) ein Verkehrsunfall, wobei eine 57-jährige Motorradfahrerin aus der VGV Mendig verletzt wurde. Und zwar hatte die 57-jährige im Rahmen einer Fahrstunde für den Motorradführerschein hinter dem Fahrschulauto die L 120 aus Richtung Fraukirch kommend in Richtung Mendig befahren. An der Ampelkreuzung beabsichtigte sie nach rechts auf die B 256 in Richtung Kruft abzubiegen, musste jedoch aufgrund der Rotphase warten. Beim Warten an der Ampel kam die Fahrschülerin versehentlich an den Gasgriff, wodurch ihr Motorrad ungewollt beschleunigte. Hierbei gelangte sie in den Kreuzungsbereich, wo sie mit einem die B 256 in Richtung Thür fahrenden PKW kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde die 57-jährige Fahrschülerin so schwer verletzt (nicht lebensbedrohlich), dass sie vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert wurde. Am Motorrad der Fahrschule sowie am PKW des 60-jährigen Unfallgegeners entstand ein Schaden von zusammen ca. 8.000 EUR.

