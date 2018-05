POL-PDMY: Unfall mit schwerverletzem Radfahrer

Mayen,Ostbahnhofstraße / Schillerstraße (ots) - Am 02.05.2018, gegen 18:00 h, befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Mayen, mit seinem Pkw, Renault, die Schillerstraße in Fahrtrichtung Goethestraße. An der Kreuzung zur Ostbahnhofstraße übersah er einen von rechts kommenden Fahrradfahrer, es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beim Unfallhergang wurde der Radfahrer, ein 74-jähriger Mann aus der VG Vordereifel, schwer verletzt. Er wurde durch das DRK ins Krankenhaus Mayen gebracht. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell