POL-EN: Ennepetal - Unfallflucht auf der Kölner Straße

Ennepetal (ots) - Am 16.11.2017, gegen 15.30 Uhr, wartete der Fahrer eines Pkw BMW vor einer Rotlicht anzeigenden Verkehrsampel an der Kölner Straße / Voerder Straße. Beim Anfahren rollte das Fahrzeug rückwärts zurück und stieß gegen einen hinter ihm wartenden Pkw VW Golf einer 33-jährigen Ennepetalerin. Anschließend setzte der BMW Fahrer seine Fahrt in Richtung Schwelm fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Geschädigte notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Weitere Ermittlungen dauern an.

