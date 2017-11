POL-EN: Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Hattingen und Sprockhövel (ots) - Mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" kam es in einigen Bereichen von Hattingen und Sprockhövel zu einem leichten Anstieg von Wohnungseinbrüchen. Die Polizei bitte daher alle Bürger, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, sich bei der Polizei zu melden. Darunter fallen sowohl persönliche Feststellungen, als auch Bilder von Überwachungskameras, die vielleicht Personen oder Fahrzeuge aufgenommen haben. Falls Ihnen in Ihrem Umfeld etwas verdächtig erscheint, wählen Sie bitte umgehend die 110. Die Polizei nimmt jeden eingehenden Hinweis sehr ernst.

Für weitere Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache in Hattingen ( Tel: 02324/9166-6000 ) oder an jede andere Polizeidienststelle.

