POL-EN: Wetter - Unbekannte dringen in zwei Wohnungen ein

Wetter (ots) - Am 15.11.2017, zwischen 05.00 Uhr und 05.45 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Eickenstraße. Sie öffneten es und durchsuchten die Wohnräume. Es wurde eine schwarze Handtasche mit Geldbörse entwendet. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete, wie eine dunkel gekleidete Person aus dem Fenster kletterte und sprach sie laut an. Bei seinem Erblicken lief der Täter in Richtung Parkplatz davon, wo ihn der Zeuge vor einer Garage aus den Augen verlor. Laut seiner Angaben ist der Täter über 170 cm groß, trug dunkle Kleidung und eine Kapuze auf dem Kopf. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000. Am 15.11.2017, zwischen 17.30 Uhr und 18.25 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses am Amselweg ein. In den Wohnräumen durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt.

