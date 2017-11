POL-EN: Hattingen - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 14.11.2017 bis 15.11.2017 kam es zu einem Einbruch in eine Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schleusenstraße. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten im Schlafzimmer mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt. In der genannten Zeit versuchten unbekannte Täter auf die gleiche Weise in ein Einfamilienhaus an der Eichholzstraße einzudringen. Vermutlich wurden die Täter von dem anwesenden Bewohner gestört und ergriffen die Flucht.

