POL-EN: Hattingen - Vorfahrt missachtet

Hattingen (ots) - Am 14.11.2017, gegen 18.30 Uhr, beabsichtigt eine 34-jährige Velberterin mit einem Pkw Mazda von der Straße Am Isenberg nach links auf die Tippelstraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich übersah sie einen von links kommenden Pkw Ford Fiesta einer 25-jährigen Hattingerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich die Fordfahrerin und ihre Beifahrerin leicht verletzten. Noch am Unfallort wurden beide von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, die anschließend die Beifahrerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

