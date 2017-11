POL-EN: Sprockhövel - Einbrecher flüchten ohne Beute

Sprockhövel (ots) - Am 15.11.2017, zwischen 14.00 Uhr und 19.50 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür und eine rückwärtige Eingangstür in eine Wohnung am Meisenweg und in ein Einfamilienhaus am Gedulderweg einzudringen. Bei ihrer Tatausführung wurden die Täter vermutlich gestört und ergriffen ohne Beute die Flucht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell