Müllenbach (ots) - Am 04.05.2018 gegen 10:05 Uhr kam es auf der B 257 Gemarkung Müllenbach zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallbeteiligte gibt an, einem Hund, welcher auf die Fahrbahn lief, ausgewichen zu sein. Er kam daraufhin mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Heiligenhäuschen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, an seinem Pkw und dem Heiligenhäuschen entstand hoher Sachschaden.

Zeugen des Unfalls oder in Frage kommende Hundehalter werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Adenau zu melden. Telefon: 02691/925-0

