POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in der Pellenzstraße, Mendig 03.05.2018

Mendig (ots) - Am 03.05.2018 um 10:15 Uhr kam es in der Pellenzstraße in Mendig,Höhe Hausnummer 7, zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge stießen mit den Außenspiegeln gegeneinander, wodurch es zu einem Schaden kam. Der Unfallbeteiligte SKODA Fabia, Farbe Silber, mit 5 Türen, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer war Augenzeuge und kann weiterführende Hinweise zu dem Fahrzeug, das Kennzeichen oder die Person des Fahrer geben?

