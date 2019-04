Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190426-4: Räubertrio scheiterte

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 21-jähriger Mann traf auf ein Räubertrio und lief nach deren Forderung zur Herausgabe von Wertsachen davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 21-jähriger Hürther befand sich am Donnerstag (25. April) um 23:00 Uhr an der KVB-Haltestelle Brühl-Nord in der Kaiserstraße. Dort sprachen ihn zwei Männer und eine Frau an. Zunächst fragte ihn einer des Trios nach einer Zigarette. Die Frau wollte seine Jacke haben. Beides händigte er ihnen nicht aus. Einer der Männer zog daraufhin einen spitzen Gegenstand aus der Jacke und forderte die Herausgabe seines Mobiltelefons. Dem 21-Jährigen gelang die Flucht und er informierte über den Notruf 110 die Polizei.

Der Haupttäter ist circa 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat blonde Haare und eine helle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer grauen Kapuzenjacke. Er trug eine dunkle Umhängetasche. Der passiv wirkende zweite Mann ist ebenfalls etwa 20 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hat schwarz-gelocktes und seitlich kurz rasiertes Haar. Die Frau ist circa 18 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Sie hat schwarz-gelocktes, schulterlanges Haar und war mit einer auffällig roten Jacke bekleidet.

Hinweise zum Trio nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

