Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190426-3: Raub nach Autoverkauf - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 40-jähriger Kölner bot sein Auto über eine Internetplattform an. Nach der Geldübergabe raubten ihn zwei Männer in Horrem aus und flüchteten.

Die vereinbarte Übergabe des angebotenen Autos fand am Donnerstag (25. April) um 17:00 Uhr in der Hauptstraße statt. Dort stellte der 40-jährige Verkäufer seinen noch angemeldeten Wagen ab und traf auf den Käufer. Beide fuhren für die Abmeldeformalitäten zum Straßenverkehrsamt nach Bergheim, wo es anschließend zur Geld- und Schlüsselübergabe kam. Der Käufer des Wagens brachte den Kölner zurück nach Horrem und fuhr davon. Auf dem Weg zum Bahnhof wurde der 40-Jährige in der Oscar-Straus-Straße Uhr von zwei Unbekannten um 19:15 Uhr angegriffen. Sie forderten den getragenen Rucksack von ihm. Diesen händigte der Kölner den Männern aus, die daraufhin getrennt in Richtung der Straße "Auf dem Postberg" und in die Ina-Seidel-Straße davonliefen.

Die Räuber sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Beide waren dunkel gekleidet und sprachen Deutsch mit Akzent.

