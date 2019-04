Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190426-1: PoliTour Euregio 2019

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die "PoliTour Euregio" findet am 18. Mai 2019 ab 09:00 Uhr statt. Anmeldungen erforderlich.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei Düren mit großem Erfolg die "PoliTour Eifel", eine Ausfahrt mit Polizei-Motorradfahrern durch das Kreisgebiet, veranstaltet. Frei nach dem Leitsatz "neue Wege beschreiten, mal etwas Neues ausprobieren", wird die geführte Biker-Ausfahrt in diesem Jahr auf die Euregio Maas-Rhein ausgeweitet.

Die "PoliTour Euregio" findet am Samstag, den 18. Mai 2019, ab 09:00 Uhr statt und wird durch Polizei-Motorradfahrer aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland geführt. Zwei Kradfahrer der Polizei aus dem Rhein-Erft-Kreis nehmen daran teil. Veranstalter ist die NeBeDeAgPol - die Niederländisch-Belgisch-Deutsche Arbeitsgemeinschaft Polizei.

Interessierte Bikerinnen und Biker sind herzlich eingeladen, an dieser Ausfahrt teilzunehmen. Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Ihre Anmeldung für die kostenlose Teilnahme kann ausschließlich per E-Mail bis zum 05. Mai 2019 an PoliTourAC.aachen@polizei.nrw.de erfolgen.

Für die Anmeldung und Organisation werden nachfolgende Angaben benötigt: Name, Vorname, Geburtsdatum, Straße, Wohnort, Telefon, E-Mail. Spätestens nach Ende der Anmeldefrist werden wir Ihnen weitere Informationen per E-Mail zukommen lassen.

Die geplante Ausfahrt dient nicht nur dazu, durch das abwechslungsreiche Gebiet der Euregio zu fahren. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Vermittlung von Informationen zur Verkehrssicherheit. An mehreren Haltepunkten werden Hinweise zur Ersten Hilfe, Informationen zu Motorradbekleidung und zur Vermeidung schwerer Verkehrsunfälle vermittelt. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Geschwindigkeitsmessung mittels eines Laser-Messgerätes selbst durchführen zu lassen.

Natürlich ist die Teilnahme an gewisse Voraussetzungen geknüpft: Teilnehmende müssen im Besitz der erforderlichen und gültigen Fahrerlaubnis für das mitgeführte Fahrzeug sein und eine entsprechende Schutzkleidung tragen. Grundvoraussetzung ist auch, dass das mitgeführte Fahrzeug in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand ist.

Die PoliTour Euregio 2019 startet um 09:00 Uhr und dauert etwa sechs Stunden. Selbstverständlich bietet sich unterwegs auch die Möglichkeit, gegen einen kleinen Unkostenbeitrag ein Mittagessen einzunehmen.

Weitere Informationen -auch in niederländischer und französischer Sprache - finden Sie auf der Internetseite dueren.polizei.nrw .

Rückfragen zur Tour bitte an: Pressestelle der Polizei Düren, Telefon: 02421 949-1100, Fax: 02421 949-1199 (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell