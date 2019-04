Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190425-3: Lkw-Fahrer mit mehr als 2 Promille unterwegs - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (57) meldete der Polizei am Mittwoch (24. April) einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer.

Der 57-Jährige sah gegen 11:30 Uhr, wie ein Lkw auf ein Werksgelände an der Schildgesstraße fuhr. Da er den Eindruck hatte, dass der Fahrer des Sattelschleppers alkoholisiert war, informierte er die Firmenleitung, die die Polizei verständigte. Die Beamten rochen Alkohol in der Atemluft des 49-jährigen Fahrers. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme fuhren die Polizisten mit dem Mann in ein Krankenhaus. Zudem stellten sie den Führerschein des 49-Jährigen sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (nh)

