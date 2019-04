Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190424-4: 19-Jähriger randalierte am Bahnhof - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen (24. April) hat ein 19-jähriger Mann im Horremer Bahnhof mehrere Glasscheiben zerstört.

Ein aufmerksamer Zeuge (26) beobachtete gegen 04:45 Uhr, wie der 19-Jährige gegen mehrere Glasscheiben eines Wartehäuschens im Horremer Bahnhof schlug, bis diese zerbrachen. Der 26-Jährige verständigte die Polizei. Eine zweite Zeugin (22) meldete der Polizei kurze Zeit später, dass an einer Wohnanschrift in der Straße "Zum Werhahn" Scheiben zu Bruch gingen. Die Beamten suchten daraufhin die Anschrift auf, wo sie den Randalierer antrafen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen sie den stark alkoholisierten Mann (2,04 Promille) vorläufig fest. Neben den Glasscheiben des Häuschens hatte der 19-Jährige auch die Glastür eines Aufzugs im Bahnhof sowie diverse Türen innerhalb seiner Wohnung in der Straße "Zum Werhahn" beschädigt. Als Grund für die Sachbeschädigungen gab er den Beamten spontan nach Belehrung Beziehungsprobleme an. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den 19-Jährigen ein. (nh)

