Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190424-1: Siebenfacher Auto-Aufbruch - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hofft zur Klärung des Falles auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen Donnerstag (18. April) 20:00 Uhr und Freitag (19. April) 09:30 Uhr brachen Unbekannte sieben Autos der Marken BMW, VW, Opel und Ford auf. Die zum Teil der Verwertung dienenden Fahrzeuge standen auf dem umzäunten Gelände eines Autohändlers in der Straße "Am Gewerbehof". Die Täter stahlen Autoradios und einen Sommerreifensatz. Zum Abtransport der Beute diente vermutlich ein Täterfahrzeug. Daher setzen die Ermittler auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragen: Wer hat im tatrelevanten Zeitraum am Tatort Verdächtige oder ein Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen telefonisch unter 02233 52-0 entgegen. (bm)

