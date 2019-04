Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190423-4: Entwendeter Kleintransporter in Niederlanden sichergestellt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Karfreitag (19. April) haben sechs unbekannte Männer um 23:35 Uhr in der Alleestraße einen mit Metall beladenen Kleintransporter von einem Firmengelände entwendet.

Am Folgetag ortete ein Zeuge (33) den Transporter in Venlo in den Niederlanden. Niederländische Polizisten stellten das Fahrzeug sicher. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

