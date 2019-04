Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190425-2: Aggressionsdelikt im Straßenverkehr - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach dem Passieren eines Rettungswagens sind zwei Verkehrsteilnehmer beim Wiedereinscheren in den Straßenverkehr aneinandergeraten.

Ein 40-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch (24. April) in Berzdorf auf der Brühler Straße. Er ließ einen herannahenden Rettungswagen mit Sonderrechten vorbeifahren und ordnete sich anschließend wieder in den Verkehr ein. Beim Wiedereinordnen am Kreisverkehr zur Hauptstraße fuhr der nachfolgende Fahrer hupend mit seinem Auto an ihm vorbei in den Kreisverkehr ein und zeigte ihm den Mittelfinger. Der 40-Jährige stieg aus, ging zum Fahrzeug des Mannes, der daraufhin auf ihn zufuhr, den Motor aufheulen ließ und ihn am Bein verletzte. Der 40-Jährige ließ den anderen Autofahrer vorbeifahren, der seinen Angaben zufolge schnell in Richtung Brühl-Ost davonfuhr. Später erstattete der Verletzte Anzeige in einer Polizeiwache. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei empfiehlt: Eiliges Vorankommen führt nicht selten zu unüberlegten und zum Teil gefährlichen Situationen, die im Straßenverkehr nichts zu suchen haben. Bewahren Sie die Ruhe. Nur so kommen Sie stressfrei, sicher und entspannt ans Ziel. (bm)

