Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190425-1: Verkehrsunfallaufnahme eskalierte - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Personengruppe bedrängte zwei Polizisten. Ein Mann kam einem Platzverweis nicht nach und wurde in Gewahrsam genommen.

Nach einem vermeintlichen Parkrempler, der sich am Mittwoch (24. April) um 16:00 Uhr auf einem Parkplatz am Kronenweg zutrug, wurden Polizeibeamte zur Sachverhaltsklärung hinzugerufen. Dort eingetroffen, stand an den beteiligten Fahrzeugen eine Gruppe aus etwa 15 Personen, die lautstark auf einen 77-Jährigen einredete. Der Senior soll nach Angaben von Zeugen beim Ausparken mit seinem Auto einen dort parkenden Maserati beschädigt haben. Die Beamten fanden jedoch keine frischen Unfallspuren, worauf die Stimmung ihren Angaben zufolge "kippte". In diesem Verlauf erhielt ein 43-jähriger Mann nach verbalen Aussetzern und Beleidigungen gegenüber einer Polizeibeamtin einen Platzverweis, den er nicht befolgte und daher in Gewahrsam genommen wurde. Die Beamten fertigten neben der Verkehrsunfallanzeige eine Anzeige wegen Beleidigung. (bm)

