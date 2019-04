Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190425-4: Unwetterbedingte Einsätze- Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist am Mittwoch (25. April) in der Zeit von 18:50 bis 21:00 Uhr während des Unwetters elfmal zu Einsätzen gerufen worden. In Wesseling, Hürth und Bergheim kam es an mehreren Kreuzungen zu Ausfällen der Ampeln. Diese konnten behoben werden. Eine Verkehrsregelung war nicht erforderlich.

In Pulheim, Erftstadt und Hürth stürzten vereinzelt Bäume um oder rissen große Äste ab. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei konnten diese beiseiteschaffen. In Pulheim kippten Baustellen-Absperrungen um. In Wesseling wehte das Unwetter Mülltonnen auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. (wp)

