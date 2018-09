POL-PDKL: Unfallverursachenden LKW-Fahrer selbst gestellt

Jettenbach (ots) -

Ein Hauseigentümer hat es in der Höhstraße am Montagabend krachen gehört und sofort reagiert. Er fuhr hinter dem weiterfahrenden LKW hinterher und konnte ihn zwischen Jettenbach und Kollweiler anhalten. Mit dem Planenaufbau des Sattelaufliegers hatte der Unfallverursacher im Vorbeifahren die Regenrinne an dem Gebäude beschädigt. Der Eigentümer befand sich gerade vor dem Haus. Sein Glück, denn der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die hinzugezogene Polizei unterstützte ihn bei der Abarbeitung der notwendigen Formalitäten und erhob bezüglich dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort noch eine Sicherheitsleistung von 250 Euro bei dem ausländischen Fahrer.

