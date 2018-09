POL-PDKL: Kusel - Schneller Fahndungserfolg nach Unterschlagung:

Kusel (ots) - Gestern Nachmittag tätigte eine Kundin eine Überweisung in der Sparkasse Kusel. Ihren Geldbeutel legte sie dafür auf dem Überweisungsautomaten ab. Sie wechselte im Anschluss an die Überweisung an den Münzautomaten, welcher lediglich wenige Meter vom Überweisungsautomaten entfernt stand. Dort fiel ihr auf, dass sie ihren Geldbeutel am Schalter vergessen haben muss. Als die Kundin zurück an den Über-weisungsautomaten kam, war der Geldbeutel bereits verschwunden. Durch sofortige polizeiliche Ermittlungen konnte schon am späten Nachmittag mehrere Tatverdächtige identifiziert werden. Die Verdächtigen konnten in der Folge durch Kollegen der Polizei in Kaiserslautern angetroffen werden, hierbei wurden auch Teile der Beute aufgefunden.

