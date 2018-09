POL-PDKL: A62/Kusel, Pkw brennt völlig aus

1 weiterer Medieninhalt

Kusel (ots) - Am Sonntagnachmittag ist auf der A62 bei Kusel ein Pkw während der Fahrt in Brand geraten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat das Fahrzeug nach starker Rauchentwicklung im Motorraum Feuer gefangen. Der 29 jährige Fahrer des BMW konnte gerade noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen anhalten und mit seinen drei Mitfahrern den Pkw verlassen. Kurz darauf brannte der BMW und die angrenzende Böschung bereits lichterloh. Während der Löscharbeiten durch die alarmierte Feuerwehr war ein Fahrstreifen der A62 in Richtung Trier gesperrt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt 30.000 Euro.

