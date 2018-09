POL-PDKL: Silage-Ballen beschädigt

Das Bild zeigt einen der beschädigten Silage-Ballen. Alle elf Ballen wurden nach dem gleichen Muster zerschnitten. Bild-Infos Download

Löllbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Innerhalb der letzten beiden Wochen wurde die Folie an elf Silage-Ballen zerschnitten. Die Ballen waren auf einem Feld auf der Löllbacher Gemarkung "Im Bauwald" abgelegt. Diese befindet sich in der Verlängerung des Meisenheimer Weges an der Abzweigung zu einem Feldwirtschaftsweg in Richtung Medard, gut zwei Kilometer vom Ortskern entfernt. Dem Eigentümer ist durch die Tat, zu welcher bislang keine Täterhinweise vorhanden sind, ein Sachschaden von etwa 600 Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefonnummer 06382/9110.

