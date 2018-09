POL-PDKL: Tageswohnungseinbruchsdiebstahl

Hütschenhausen, Hinterweg (ots) - Zwei Personen entwenden aus einem Wohnhaus am 07.09. in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr einen hohen Geldbetrag. Hierzu werden die Hauseigentümer durch die Verwicklung in ein Gespräch abgelenkt, sodass sich die Täter Zugang zum Wohnhaus verschaffen können.

Die beiden Personen werden folgendermaßen beschrieben:

1. Täter: weiblich, 20 bis 25 Jahre, 170cm groß, osteuropäisches Aussehen, schulterlanges dunkles Haar, schwarze Hose, bluse

2. Täter: männlich, ca. 25 Jahre, stämmige Figur, 80-85kg, 175cm groß, Bekleidung unbekannt

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Landstuhl unter 06371/9229-0 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de melden!

