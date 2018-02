POL-PDLD: Kradfahrer schwer verletzt

Hatzenbühl (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Leichtkraftradfahrer kam es am 23.02.2018, gegen 11.10 Uhr, in der Maxstraße. Hier wollte der Fahrer eines Pkw in die Mozartstraße abbiegen und übersah wohl den ihm entgegenkommenden Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten, wodurch der 16-jährige Zweiradfahrer mehrere Meter in die Luft geschleudert wurde und erst in einem angrenzenden Gartengrundstück zum Liegen kam. Dabei zog er sich schwerere Verletzungen zu und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12 000 Euro.

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell