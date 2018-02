POL-PDLD: Dumm oder besonders dreist? 027/2302

Landau (ots) - 23. Februar 2018, 16:00 Uhr - 17:50 Uhr Diese Frage wurde auf einem handgeschriebenen Zettel an eine 19-jährige junge Frau aus Offenbach gerichtet, die ihren PKW in der Hartmannstraße verbotswidrig in einer Einfahrt abstellte. Die junge Frau übergab den Zettel, zusammen mit einem Knöllchen der Stadt Landau, der Polizei Landau und stellte Strafanzeige gegen unbekannt wegen Beleidigung.

