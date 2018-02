POL-PDLD: Germersheim - Wohnungsdurchsuchungen und Haftbefehl vollstreckt

Germersheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Germersheim

Germersheim - Wohnungsdurchsuchungen und Haftbefehl vollstreckt

Im Zuge von Ermittlungen der Polizeiinspektion Germersheim und der Staatsanwaltschaft Landau wegen des Verdachts des Bandendiebstahls haben Polizeibeamte gestern in Germersheim aufgrund von der Staatsanwaltschaft Landau erwirkten Durchsuchungsbeschlüssen mehrere Wohnungen durchsucht. Dabei konnten umfangreiche Beweismittel und Diebesgut beschlagnahmt werden. Bei einer ersten Sichtung der Gegenstände erfolgte bereits eine Zuordnung zu Einbrüchen in Vereinsheime im Landkreis Germersheim. Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der Beweismittel dauern noch an. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls ebenfalls gestern festgenommen und dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Aufrechterhaltung des Haftbefehls angeordnet. Der Beschuldigte kam in Untersuchungshaft.

