POL-PDLD: Raub auf Paketshop

Landau-Queichheim (ots) - Am heutigen Freitag, 23.02.2018, betrat gegen 10.30 Uhr eine männliche, maskierte Person einen Paketshop in der Queichheimer Hauptstraße in Landau. Der Mann forderte von der Angestellten, die sich zu diesem Zeitpunkt allein im Laden aufhielt, die Herausgabe von Bargeld und Briefmarken. Vom Auftreten des Täters eingeschüchtert, händigte die Angestellte dem Mann mehrere hundert Euro und Briefmarken aus, woraufhin dieser den Shop wieder verließ. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Täterbeschreibung: 20 - 25 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,75 m groß, schwarze Bomberjacke, dunkle Hosen, dunkelgraue Sportschuhe, schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen, schwarze Handschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter 06341-2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

