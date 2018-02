POL-PDLD: Unfallflucht auf dem alten Messplatz - SUV gesucht 023/2302

Landau (ots) - 23. Februar 2018 Die Polizei Landau sucht ein größeres Fahrzeug, wahrscheinlich ein SUV, dessen Insasse in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:15 Uhr ein Mini One mit Germersheimer Kennzeichen an der Heckstoßstange und am Radkasten beschädigte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Rufnummer 06341 -287- 0 entgegen.

