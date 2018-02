POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Bornheim (ots) - 23.-24. Februar 2018 In der Zeit von 20:15 Uhr bis 00:45 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Anwesen in der Birkenstraße. Hier wurden sämtliche Schränke, bzw. Behältnisse, durchwühlt. Über das Diebesgut konnte die derzeit im Umzug befindliche 25-jährige Dame keine Angaben machen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341- 287-0 entgegen.

