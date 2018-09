POL-PDKL: Einbruch Autoverwertung Schäfer

Altenglan (ots) - In dem Zeitfenster vom 07.09.2018 (Fr.), 17:30 Uhr auf den 08.09.2018 (Sa.), 08:45 Uhr wurde wieder in das Gelände der Autoverwertung Schäfer in Altenglan, Industriestraße eingebrochen.

Hierbei wurden u. a. mehrere Autoaltbatterien, sowie Alufelgen mit und ohne Bereifung entwendet. Dies erforderte offensichtlich den logistischen Aufwand, das Diebesgut mobil vom Tatort weg zu transportieren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter der der Tel.-Nr.: 06381-919-0.

