POL-D: Düsseldorf-Altstadt: Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts - 31-Jähriger durch Stiche schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet - Ermittlungen dauern an - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Samstag, 23. Februar 2019, 01:30 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war es in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 1:30 Uhr, im Bereich Grabbeplatz / Neustraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter einer größeren Personengruppe (mindestens zehn Personen) gekommen. Im Anschluss flüchteten die Beteiligten unerkannt. Ein 31-Jähriger blieb schwer verletzt am Boden liegend zurück. Er wurde mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus transportiert und notoperiert. Sein Zustand ist stabil. Nach Feststellungen der behandelnden Ärzte erlitt er mehrere Stichverletzungen. Hinweise zum Hintergrund des Streits und zu dem Täter liegen noch nicht vor. Eine Mordkommission ist eingerichtet. Es werden weitere Zeugen gesucht.

