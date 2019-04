Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190429-3: Verdächtiger flüchtete- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Samstag (27. April) gegen 10:30 Uhr einen Mann beobachtet, der ein Grundstück auf der Gartenstraße betreten hatte. Die Zeugin beobachtete den Unbekannten, als dieser durch ein unverschlossenes Tor den Garten eines Einfamilienhauses betreten hatte. Er ging zu einer Seitentür und versuchte diese zu öffnen. Die Zeugin sprach den Mann aus sicherer Entfernung an, der daraufhin in Richtung Innenstadt flüchtete. Sie lief in sicherem Abstand hinter ihm her und machte einen weiteren Zeugen auf das Geschehene aufmerksam. Im Bereich des Marktes verloren sie den Unbekannten aus den Augen. Der Tatverdächtige war laut Zeugenangabe etwa 25 bis 30 Jahre alt, hatte schwarze, kurze gelockte Haare und machte einen ungepflegten Eindruck. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Jacke, eine dunkle Hose und hatte eine Bierflasche in einer Hand. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell