Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190429-4: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Brand am Sonntag (28. April) um 03:00 Uhr machen können.

Polizei und Feuerwehr wurden Sonntagnacht zu einem Brand eines im Asternweg geparkten Autos hinzugezogen. Der Wagen brannte im vorderen Bereich. Ein davor abgestelltes Auto wies am Fahrzeugheck Beschädigungen durch den Brand auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Beamte des Kriminalkommissariates 11 in Hürth übernahmen die weiteren Ermittlungen, da sie von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgehen. Die Ermittler fragen: Wer hat zur Tatzeit Verdächtige in dieser ruhigen Wohngegend gesehen und kann Angaben zur Brandentstehung machen? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

