Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zwei Verkehrsteilnehmer mit Drogen aus dem Verkehr gezogen

Hattingen (ots)

Zunächst fiel am Donnerstagabend auf der Straße Am Büchsenschütz ein 22-jähriger Hattinger auf, der mit seinem VW Polo zügig an einer Streifenbesatzung vorbei fuhr. Bei der Kontrolle fiel den Beamten ein süßlicher Geruch auf, der auf den Konsum von Drogen rückschließen ließ. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges konnten Betäubungsmittel und Drogenutensilien gefunden werden. Der Fahrer selbst wies keine Hinweise auf Drogenkonsum auf. Am Freitagmorgen fiel einer Streifenbesatzung ein E-Bike Fahrer auf, der auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Bredenscheider Straße fuhr. Der 29-jährige Hattinger fuhr auffällige Schlangenlinien und wurde angehalten. Bei der Kontrolle fiel auf, dass er deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Außerdem fanden die Beamten bei ihm ein Tütchen mit Betäubungsmitteln. Der Hattinger wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

