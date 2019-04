Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter/Herdecke- Fünf weitere Werkzeugdiebstähle

Wetter/Herdecke (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Dienstag wurden der Polizei fünf weitere Einbrüche in Fahrzeuge gemeldet. Bereits am Vortag wurden der Polizei zwei Einbrüche in Wetter bekannt. Die Täter schlugen in Wetter und Herdecke zu. In Wetter schlugen sie in der Weststraße und Gartenstraße zu, in Herdecke am Veilchenweg, in der Breddestraße und in der Ringstraße. Jeweils hatten es die Diebe auf Werkzeuge und Werkzeugmaschinen abgesehen, die sich in den jeweiligen Fahrzeugen befunden haben.

