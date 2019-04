Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Beginn der Kradsaison

Breckerfeld (ots)

Am kommenden Sonntag (07.04.) wird in diesem Jahr wieder die Kradsaison an der Glörtalsperre eingeleitet. Bei angesagtem Frühlingswetter sind alle interessierten Biker zu unserer alljährlichen Auftaktveranstaltung eingeladen. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Kreisverkehrswacht Ennepe-Ruhr, der Johanniter-Unfallhilfe Hagen/Ennepe-Ruhr, sowie den Blue Knights Germany (internationale Vereinigung Motorrad fahrender Angehöriger von Polizei, Justiz, usw.) wird wieder ein spannendes und vielseitiges Programm geboten. Informiert wird unter anderem über die unterschiedlichen Möglichkeiten von Geschwindigkeitsmessungen, aber auch über Erste Hilfe Maßnahmen an Unfallorten mit Bikern. Erstmalig bei dieser Veranstaltung werden Initiatoren der Kampagne "Mehr Respekt" teilnehmen. Mangelnder Respekt gegenüber Einsatz-, Hilfs- und Rettungskräften und "Gaffer", die an den Einsatzstellen die Kräfte behindern, um DAS Foto zu erlangen, sind leider präsent. Gegen dieses Phänomen möchte der Verein angehen und darüber aufklären. Es wird also spannend. Wir freuen uns auf Sie!

