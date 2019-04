Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Am Mittwoch fuhr eine 20-jährige Hattingerin mit ihrem Opel Corsa auf der Mittelstraße in Richtung Wagner Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Pkw der Marke General Motors auf einen dahinter stehenden VW geschoben. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin des Opels leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 21-jährige Beifahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung.

