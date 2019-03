Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Was haben ein Dachs, ein Fuchs und ein Vogel gemeinsam?

Edenkoben (ots)

Je ein Vertreter dieser Gattungen verursachte gestern (28.03.) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. So querte am frühen Abend ein Dachs die L507 bei Edesheim und kollidierte mit einem PKW, ein Fuchs spazierte sorglos über die K6 bei Venningen und stieß ebenfalls mit einem PKW zusammen und zuletzt flog ein (bis dato unbekannter) Vogel auf der A65 bei Neustadt einem Auto in die Frontscheibe. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von 2.500EUR.

