Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Bäckerei

Ennepetal (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Bäckerei an der Neustraße ein. Sie öffneten gewaltsam eine Schiebetür, die zum Verkaufsraum des Geschäftes führt. In der Bäckerei durchsuchten sie alle Räume und entwendeten Bargeld.

