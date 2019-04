Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Keller-Einbrecher festgenommen

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagabend (02.04) bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Schilken eine fremde Person im Kellerbereich des Hauses. Sie stellten fest, dass eine Kellerparzelle aufgebrochen wurde und diverse Werkzeugmaschinen daraus entwendet wurden. Ein Bewohner verfolgte den Unbekannten und verständigte die Polizei. Er machte die Streifenbesatzung auf den 24-jährigen Hagener aufmerksam, der gerade dabei war, seine Beute an einem nahegelegenen Bahnhof zu verstecken. Sie nahmen den Mann vorläufig fest. Die Werkzeugmaschinen konnten an die Eigentümer zurückgegeben werden. Sie nahmen den Mann vorläufig fest. Der Täter wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder frei gelassen.

