Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bei Verkehrsunfall aufgeflogen

Hattingen (ots)

Am Montagabend (01.04) verursachte ein 26-jähriger Hattinger mit seinem Ford KA auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße zum Ludwigstal einen Verkehrsunfall. Er stieß beim Rangieren gegen den Seat Arona einer 26-jährigen Hattingerin und beschädigte diesen. Es wurde die Polizei hinzugerufen. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Streifenbesatzung zunächst, dass das vordere Kennzeichen des Fords ein beschädigtes Stadtsiegel aufwies. Über ein hinteres Kennzeichen verfügte das Auto nicht, hier wurde ein selbst geschriebener Zettel in die Heckscheibe geklebt. Bei der Überprüfung des 26-Jährigen fiel auf, dass er keine gemeldete Wohnanschrift besaß. Außerdem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Weiter fiel bei der Klärung des Sachverhaltes auf, dass der 26-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Streife brachte den Fahrer zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

